Gerry Scotti, il conduttore fatto fuori dalla conduzione di Striscia la Notizia: ecco chi lo sostituirà

22 agosto 2020 a

Finita l’estate riparte Striscia la Notizia. Niente di diverso, dietro al bancone vedremo sempre due conduttori, il Gabibbo e le veline che sono Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Con loro, la squadra degli inviati in giro per l’Italia, a caccia di cose ingiuste per trovare la soluzione. Non ci sarà, è la notizia ha del clamoroso, Gerry Scotti.

Il tg satirico ripartirà con Ezio Greggio e Michelle Hunziker: fuori Scotti. Una scelta dovuta ad impegni del conduttore che sarà impegnato in altri programmi. Scotti ha condotto Striscia la prima volta in coppia con Franco Oppini. Dal 1º marzo al 12 giugno 1999, insieme a Gene Gnocchi torna condurre Striscia la notizia, per poi tornare quasi annualmente fino ad oggi nella trasmissione di Antonio Ricci.

