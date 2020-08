Michelle Hunziker, esercizi in barca: "Apri e chiudi per gluitei d'acciaio", ginnastica vietata ai minori

22 agosto 2020 a

Michelle Hunziker è stata fotografata dal settimanale Nuovo durante una giornata in barca in Versilia: oltre alle due bimbe avute da Tomaso Trussardi, con la conduttrice di Striscia la Notizia ci sono la primogenita Aurora Ramazzotti e il suo muscoloso fidanzato Goffredo Cerza. Proprio quest’ultimo fa divertire anche la Hunziker, che tra l’altro è stata paparazzata mentre si prodiga in un po’ di esercizio fisico: “Apri e chiudi per glutei d’acciaio - si legge sulla rivisita di Signoretti - Michelle è sempre tonica. Comincia con la candela e poi spalanca le gambe per distendere tutti i muscoli dell’interno coscia”. A 43 anni il volto noto della tv è in una forma strepitosa, ma le attenzioni sono soprattutto per la figlia e il fidanzato: “Grazie al periodo di lockdown - ha svelato la Hunziker - che abbiamo trascorso tutti insieme nella mia casa di Bergamo, ho conosciuto meglio il fidanzato di Aurora: è un ragazzo davvero meraviglioso”.

