Temptation Island, disastro Alessia Marcuzzi. "Totalmente scoppiata", slitta il debutto: caos al falò di confronto

Slitta ancora. Temptation island non trova pace. Sembra che la prima puntata - come avevamo già anticipato - sia stata posticipata alla settimana prossima e non al 9 settembre. Intanto, dalla Sardegna, arriva un’altra indiscrezione: la produzione è al lavoro per la terza puntata ed una coppia è stata sostituita. Insomma, secondo rumors, sarebbe totalmente scoppiata.

Non si sa, però, quale sia stato il motivo della rottura improvviso che avrebbe portato la produzione - in corner - a sostituire i partecipanti. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Poche e frammentarie notizie, dal quartier generale di Temptation nessuno parla. Ma dalle nostre spifferate sembra che il primo falò di confronto abbia scottato tutti. Chi sono i nuovi arrivati? Ci dicono che lasceranno il segno. Aspettate al 16 settembre.

