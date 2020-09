Temptation Island, Giada Giovanelli e la foto con la faccia spaccata: "Questo è mio padre", massacrata dal padre-orco

01 settembre 2020 a

a

a

Con il volto tumefatto, Giada Giovanelli preoccupa i fan. L'ex concorrente di Temptation Island pubblica su Instagram una foto da brividi e una sola descrizione: "Questo è mio padre". Poi la precisazione non meno inquietante: "Prima che vengo fraintesa, è la prima volta che accade ma a volte le parole fanno più male. Non mi ha mai fatto mancare niente ma questo non giustifica certe cose. E come ho detto prima, mi sono rotta il ca***", ha spiegato per poi concludere: "Ora sono al pronto soccorso, sto bene ma sono molto inca***ta".

Ciavy e Valeria, dopo Temptation Island è nuovo amore. Manila Nazzaro: "Ha capito che la stava perdendo veramente"

Immediata la reazione dei suoi followers che l'hanno invitata a denunciare tutto e subito. Alcuni di loro l'hanno addirittura incoraggiata raccontando vicende simili. Giada aveva partecipato al programma di Canale 5 nel 2018 insieme al fidanzato Francesco Brando con cui sta insieme da 11 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.