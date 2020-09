Alessia Marcuzzi, il lato B insabbiato è vietato ai minori: a 47 anni il tempo si è fermato per lei

04 settembre 2020 a

Alessia Marcuzzi si prepara a tornare in televisione con Temptation Island ed a lasciarsi definitivamente alle spalle un’estate di gossip su un presunto triangolo con Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Scenario che è stato più volte smentito dai diretti interessati, anche se un dubbio rimane dopo tutte le indiscrezioni pubblicate sui giornali e soprattutto sulle riviste specializzate. Ma ormai questa storia inizia ad essere superata e la Marcuzzi è tornata a far parlare di sé per alcuni scatti di straordinaria bellezza. Nei suoi ultimi post su Instagram la vediamo mentre si gode un po’ di sole sulla spiaggia: lei è come sempre bellissima ed avvenente, il fisico è asciutto e le curve si lasciano sempre guardare, non a caso arrivano migliaia di apprezzamenti. In particolare per quel lato B insabbiato e notevole messo in mostra in diversi scatti.

