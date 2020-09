In Onda, Paola Taverna derisa da David Parenzo: "E basta con questa storia del chewing-gum di suo nonno"

05 settembre 2020 a

a

a

Paola Taverna riesce a farsi deridere anche da David Parenzo. La senatrice del Movimento 5 Stelle, ospite a In Onda su La7, si scaglia in difesa della collega Lucia Azzolina: "Basta critiche a un ministro che ha fatto un investimento mai visto in Italia per l'istruzione - esordisce -. Nelle scuole italiane sotto i banchi c'è ancora il chewing gum attaccato da mio nonno". La frase, a tutti gli effetti un'arrampicata sugli specchi, scatena il conduttore.

"Allora avete ragione voi, buona Festa dell'Unità". Salvini brutalizza Parenzo e Telese in diretta: 2 minuti da godere | Video

"E basta, è da giugno che parla del chewing gum" Ma alla "pasionaria" grillina poco importa e prosegue: "È così e qualcuno si è addirittura permesso di criticare chi ha fatto uno dei più grandi investimenti degli ultimi vent'anni". Sarà, ma i banchi con le rotelle si preannunciano già un flop.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.