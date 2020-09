Annalisa Chirico, la giornalista attacca il premier Conte e il suo governo: "Si è inabissato nelle ultime settimane"

05 settembre 2020 a

Annalisa Chirico, ospite di Veronica Gentili a Stasera Italia in onda su Retequattro, parla del Recovery Fund e di come il governo Conte possa utilizzarlo. La giornalista è dubbiosa sull'operato del governo: non è convinta che questa maggioranza riesca a gestire i soldi che arriveranno dall'Europa, elencando i tanti motivi dei suoi dubbi legati alla diversità di fondo da pd e cinquestelle.

"Sento parlare di 200 miliardi, ma l'unica certezza sono gli 80 a fondo perduto. Ma anche questi rischiamo di perderli se non saremmo in grado di fare un lavoro preparatorio. Questo premier che due anni fa neanche conoscevamo, che non ha più dietro un partito, è in grado di farlo". La Chirico ricorda soprattutto la debolezza politica del premier: "Il Pd naviga in acque complesse, il movimento cinquestelle è acefalo: ma questa maggioranza che sostiene Conte è in grado di gestire i soldi che arriveranno dall'Europa?", si chiede perplessa la giornalista del Foglio.

