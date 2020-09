La Vita in Diretta, Mara Venier: "Non avevo il coraggio per farlo". Clamoroso, tutta la verità sul passo indietro

08 settembre 2020 a

a

a

Sta per tornare, Mara Venier con la sua Domenica In, sugli schermi di Rai a partire dal 13 settembre. E nel frattempo si racconta a La vita in diretta, il programma di Alberto Matano in onda su Rai 1, dove parla della scorsa stagione e della pausa di una puntata per coronavirus. Uno stop voluto da Mara, aveva paura. "Avevo mollato - rivela in una toccante intervista a Matano -. Per una domenica non ero andata in onda e la paura era tanta. È stata quella domenica in cui dovevo intervistare Sileri che risultò positivo, ho fatto chiamare Coletta perché non avevo coraggio e ho fatto dire che non andavo in onda", ricorda Mara Venier. E ancora, Zia Mara ha confessato che durante l'epidemia da Covid-19 "siamo andati in onda con paura e tensione e poi sono caduta dalle scale prima di Domenica In". periodaccio, insomma. "Abbiamo finito alla fine di giugno con Domenica In poi ho iniziato a fare delle piccole riunioni i primi di luglio per preparare la nuova edizione. Mi sono presa il mese di agosto per trascorrerla con la mia famiglia, tutti insieme dopo tanti anni", conclude Mara Venier.

"Morta di paura, piangevo dietro le quinte": giorni terribili nei camerini Rai, la drammatica confessione di Mara Venier

Romina Power, toh che caso: ecco in che studio televisivo la troveremo, verso il "record del mondo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.