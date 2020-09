Otto e Mezzo, Enrico Mentana "terrorizzato" da Lilli Gruber? I clamorosi ultimi secondi del TgLa7

08 settembre 2020 a

a

a

Forse non tutti hanno notato cos'è accaduto nella serata di lunedì 7 settembre, alle battute finali del TgLa7 condotto da Enrico Mentana. Già, Mitraglietta ha interrotto senza stare troppo a pensarci un servizio per dare la pubblicità e, successivamente, la linea a Otto e Mezzo di Lilli Gruber, che inaugurava la nuova stagione. "Stasera riprende Otto e Mezzo", ha detto con tono concitato Mentana tagliando un approfondimento sulle condizioni di Navalny e sulla situazione in Bielorussia, dove da settimane proseguono le proteste contro Lukashenko.

"Cav ricoverato, la cosa è seria". Lezione e bomba di Mentana: "Ecco chi mi fa schifo"

Stop al servizio, pubblicità. Al rientro in studio, un Mentana sempre più trafelato ha letto in pochi secondi i dati della Borsa per poi dare, quasi senza fiato, la linea a Lilli Gruber. Grande fretta, insomma. Anche se il TgLa7 - i calcoli sono di TvBlog - è durato 32 minuti, dunque 1 minuto in meno rispetto all'edizione delle 20 di venerdì 4 settembre e di 2 minuti rispetto a quella di mercoledì scorso. Insomma, Lilli Gruber probabilmente è una molto più attenta agli orari rispetto a David Parenzo e Luca Telese, che conducevano In Onda nella medesima fascia oraria fino alla scorsa settimana.

"Ma Berlusconi e il coronavirus?". La Gruber glielo chiede due volte: Cacciari prima sbuffa, poi... Che figura | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.