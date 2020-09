Uomini e donne, la fonte segreta: "Quello che ha visto...", che bomba su Gemma Galgani e Sirius

08 settembre 2020 a

Valentina balla con Nicola, alias Sirius. Stesso outfit di ieri (forse perché sono state registrate due puntate nello stesso giorno). A Uomini e Donne di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, non c’è più ombra sulla relazione lampo tra Sirius e Gemma Galgani, 70 anni. La loro differenza d’età ha messo tutti in allarme, ma il diretto interessato ha smentito qualsiasi chiacchiericcio: “Sono realmente interessato a lei”, aveva detto qualche settimana fa. Poi l’invito d’estate a Forte dei marmi, ma Gemma non ha accettato e non si è mai presentata. Sirius oggi balla con Valentina proprio sotto gli occhi di Gemma, stupita dello spettacolo. Tra loro sembra che ci siano stati approcci di vario tipo: messaggi, telefonate e addirittura un’uscita insieme. Segreta. “Quello che ha visto non l’ha stupita più di tanto”, dice una fonte segreta che raggiungiamo al telefono. Ieri il faccia a faccia tra Siurius e la Dama torinese ha fatto il boom di ascolti, come del resto la sorpresa di vederla dopo il lifting. Decisamente più ringiovanita. Ora, però, Gemma guarda al futuro. A lei importa poco, davvero poco, di Sirius. Volta pagina e ingrana la marcia. Sirius, con un passato da ufficiale della Marina, sembra che abbia ormai virato verso una nuova vita: quella da influencer.

