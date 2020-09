Tu si que vales, rissa tra Rudy Zerbi e Lucillio: "Stai scherzando? Chi sei? Allora stai zitto"

13 settembre 2020 a

a

a

Brutale faccia a faccia a Tu si que vales tra il giovane Lucillio Jr. Zizzo e Rudy Zerbi. Il 24enne musicista si è presentato come compositore autodidatta assai prolifico ("Ho iniziato lo scorso dicembre, ho scritto 322 brani al pianoforte in sei mesi"), parlando del suo talento come un "dono dal cielo". Non male, come credenziali. Ma l'esibizione ha lasciato a desiderare e Zerbi ironizza.

"Due poveracci". Venier furiosa, rissa in Rai con Timperi e Ippoliti: retroscena Striscia, il post di fuoco (poi rimosso)

A quel punto il suscettibile Lucillio dimostra tutta la sua umiltà d'artista: "Stai scherzando? Hai capito chi hai di fronte?”. “Credo di sì, ma per educazione non parlo”, replica il giudice mantenendo la calma. Ma il concorrente continua: "Tu sei capace? Allora stai zitto", spiegando che Zerbi "non è nessuno". E di fronte a quattro no dalla giuria, Lucillio avvisa: "Me lo vado a prendere in America il successo". Il suo nemico resta però Zerbi: "Ma tu sai suonare? Chi sei? Cosa hai fatto nella vita?". Per la cronaca, Zerbi è stato discografico di successo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.