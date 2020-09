Anna Falchi e Massimo Boldi, imbarazzo a C'è tempo per...: "Ma che tocchi, come ti permetti?"

14 settembre 2020 a

a

a

Anna Falchi nella puntata di C’è tempo per… di oggi ha scherzato con Massimo Boldi. Il comico si è alzato per porgerle la mano e la Falchi lo ha richiamato per il gesto ricordandogli la distanza di sicurezza che si deve mantenere: “Attenzione alle distanze!” e ha poi ironicamente chiesto: “Che te tocchi? Ma come ti permetti?” e successivamente sono tutti scoppiati in una risata.

C'è tempo per..., Anna Falchi criticata: "Senza copione fa fatica", la decisione definitiva della Rai

Anna Falchi dopo aver ricordato all’attore di mantenere le dovute distanze ha anche aggiunto: “Guarda che lo dico alle tue figlie perché Marta ti starà sicuro guardando ma anche le altre e stasera quando torni a casa…“. Ha ironizzato la Falchi scherzando con l'attore facendo riferimento alle sue figlie.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.