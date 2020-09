Grande Fratello Vip, "sei un maniaco": battutaccia sugli slip, Patrizia De Blanck sbrocca. Un grosso caso

Francesco Fredella 15 settembre 2020 a

Scintille. Patrizia De Blanck sbotta di brutto alla prima puntata del Grande Fratello Vip contro Pupo, opinionista nel programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “Sei un maniaco”, urla. Ed è show. Garantita quella quota trash promessa da Signorini. Che fa fare il giro della depandance alla contessa del popolo. “Sappi che io ho curato l’arredamento... Guarda dove andrai a vivere...”, avverte il conduttore. Allora interviene Pupo non appena la De Blank si rende conto dei cuscini sul letto. “Patrizia dormirai come una pupetta con i cuscini con il mio viso. E poi ti dico che quelle lenzuola sono fatte con il tessuto dei miei slip…”, urla il cantante-opinionista. “Sei un maniaco… Ma siete impazziti tutti?, risponde la De Blanck. Cala il gelo. Signorini imbarazzatissimo. “Questa è stata una battuta infelice…Volevo farmi la fama di quello che avrebbe alzato il livello, e poi ecco Pupo…Capite?!”, dice Signorini riportando ordine in studio.

