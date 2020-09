Grande Fratello Vip, "non ti saluto! Stro***". Contessa De Blanck, insulti brutali a tempo record: subito caos

Francesco Fredella 15 settembre 2020 a

La contessa del popolo, come ama definirsi, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip - al via su Canale 5 ieri, lunedì 14 settembre, sotto la conduzione di Alfonso Signorini - e sono subito scintille. Alla vista di Tommaso Zorzi, Patrizia De Blanck sbotta: “A te non te saluto! Sei uno stro***”. L’influencer resta impietrito. Secondo la contessa Zorzi avrebbe scritto un articolo definendola “decaduta”. “Ma quale decaduta al massimo caduta, perché mi ero fatta male” dice. Dopo l’insistenza di Zorzi che si inginocchia davanti alla De Blanck facendole il baciamano la faccenda prende una piega giocosa e scherzosa e la contessa accetta di perdonarlo. Sino adesso, certamente, Zorzi e la De Blanck sono i vip con più carattere in questa edizione e se da un parte potrebbero schiacciarsi i piedi a vicenda dall’altra, invece, potrebbero diventare ottimi amici. Mai dire mai. Chissà.

