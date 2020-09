Mario Giordano a Fuori dal coro: "Sepolto Bibbiano e fatta l'alleanza col Pd: Di Maio, mi promette che...". Grillino in difficoltà

16 settembre 2020 a

"Mi promette ministro che dà un'occhio anche al problema dei minori?". Mario Giordano mette in imbarazzo Luigi Di Maio, che pochi minuti prima aveva accusato il centrodestra per la foto dei bimbi della scuola di Genova costretti a scrivere sulle sedie: "Lasciamo fuori i bambini dalla campagna elettorale". "Non è che sepolto Bibbiano e fatta l'alleanza col Pd, di bambini non se ne parla più? - lo incalza Giordano a Fuori dal coro - Di fronte ai bambini la politica non ci deve stare, me lo promette?".

"Io me ne occupo spesso - risponde Di Maio svicolando un po' - anche per le adozioni internazionali e di sottrazioni di minori italiani da parte di coniugi che se li portano all'estero. Il tema è molto presente nel mio operato alla Farnesina, ogni giorno. Ed è bene che voi ve ne occupiate perché molto spesso dalle inchieste giornalistiche nascono quelle giudiziarie".

