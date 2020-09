Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck-choc: "Ho visto tanti uccelli in vita mia". Lui fa la doccia nudo, si scatena il delirio

Francesco Fredella 16 settembre 2020 a

Bagno sexy per Pier Paolo Petrelli, super muscoloso e simpaticissimo. L’ex velino di Striscia la notizia , nella casa del Grande Fratello Vip - il programma di Alfonso Signorini in onda su Canale 5 - si lascia lavare dalla contessa Patrizia De Blanck che - senza freni - si fionda in bagno sul bel ragazzo. Ovviamente la verve di Patrizia è già la cifra di questo Grande Fratello. Ieri, martedì 15 luglio, la gaffe con Enock Balotelli. Gli aveva chiesto di farsi la doccia anche nudo. “Non ho problemi, ho visto tanti uccelli nella mia vita”: una frase-choc che ha guadagnato le prime posizioni sui trend-topic in Rete. E non solo oggi la replica. Petrelli sdraiato, bagnato, divertito. Lei con doccino in mano lo aiuta. Et voilà il piatto ricco è servito. “Ti accarezza, sale e scende. Sale e scende”, dice divertita a contessa. E Petrelli non riesce a rimanere serio: scoppia a ridere. Che il gossip sia con noi. Garantita anche la quota trash, come aveva promesso Signorini.

