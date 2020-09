Uomini e donne, "donna di facili costumi?": frase storta, Maria De Filippi massacra il cavaliere

16 settembre 2020 a

Fermi tutti. Perché anche Maria De Filippi sbotta. Siamo a Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5, dove la padrona di casa ha puntato il dito contro un cavaliere, nello specifico contro Nicola, il quale in pochi giorni è già uscito con tre differenti dame: Roberta, Carlotta e Valentina. E su quest'ultima sembra che Nicola abbia detto cose poco carine a Roberta, insomma avrebbe fatto capire che si tratterebbe di una donna di facili costumi. E la De Filippi, come detto, ha sbroccato: "Nel momento stesso che lui si vanta di essersi tirato indietro con Valentina e lo racconta a Roberta... Io non riesco a capire come potete applaudire lui...", ha affermato tranchant rivolgendosi al pubblico. Dunque, rivolgendosi direttamente a Nicola: "Un uomo che è un signore non lo va a raccontare a Roberta. Non puoi fare il santo". Una lezione, durissima, firmata De Filippi.

