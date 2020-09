Grande Fratello Vip, bomba su Flavia Vento: i cani solo una farsa? Soldi, rischia di pagarla carissima

Francesco Fredella 17 settembre 2020 a

L’addio. Poi i rimpianti. Ora la bomba: Flavia Vento non è tornata a casa dai suoi cani dopo l'addio a tempo record al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, su Canale 5. E’ sembra che sia ancora in hotel, in isolamento. Una sorta di prolungamento del suo Gf Vip. La Vento, che non ha resistito nemmeno 24 ore nella casa, sarà in studio il 18 settembre per motivare questa scelta che ha diviso tutti. Facendo andare su tutte le furie il mondo del jet-set. Svelerà i motivi di questo addio? Che ha tutto il sapore di un film già visto: la Vento aveva già abbandonato altri reality. Sembra, da rumors, che dovrà fare i conti con una grossa penale da pagare. Mistero sulla somma. Chi ha partecipato al Gf in passato ci dice che tutto è messo nero su bianco in un contratto. Quindi un addio improvviso potrebbe essere pagato a caro prezzo.

