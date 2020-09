Fausto Leali al Grande Fratello Vip, Barbara D'Urso: "Ma come ti viene in mente di parlare di Mussolini dopo un giorno?"

16 settembre 2020 a

"Ma come ti viene in mente di parlare di Mussolini e Hitler dopo 24 ore che sei entrato al Grande Fratello Vip?". La "condanna" per Fausto Leali arriva da una delle colonne di Mediaset. A Pomeriggio 5 è durissimo il commento di Barbara D'Urso sulla più che infelice frase del cantante sul fascismo. Unico a difenderlo in parte è Biagio D'Anelli, definendo quelle parole dette "in modo leggero". Molto più tranchant i giudizi di Vladimir Luxuria ("Se fai delle leggi razziali e i campi di concentramento anche se hai fatto delle cose buone prima non conta più nulla") e Giovanni Ciacci ("Questa è apologia di reato").

