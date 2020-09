Grande Fratello Vip, "perché dare una possibilità a Flavia Vento?": la cannonata di Angelo Sanzio

16 settembre 2020 a

Prima l’uscita, improvvisa, di Flavia Vento dalla casa del Grande Fratello Vip. Poi il suo mea culpa. Inutile. Quelle lacrime di coccodrillo hanno scatenato l’ira della Rete. Anche Angelo Sanzio, ex gieffino, si è scagliato contro la Vento a causa dell'addio al reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. “Deve dire grazie alla produzione che le ha dato questa possibilità. Ha dato buca, come accaduto già in altri reality. Mi chiedo: come mai a lei questa opportunità e non ad altre persone che magari farebbero farete false per essere al Grande Fratello vip?”, tuona Sanzio. Ora l’ex gieffino svela di essere stato in crisi nella casa, ma di non aver mollato. “Ho chiesto di essere supportato dalla psicologa. Sono entrato nel confessionale. Abbiamo parlato a lungo. Mi ha fatto capire che stavo sbagliando. Mi sono tranquillizzato e sono rimasto nella casa”, tuona il Ken italiano. Lui, adesso, sogna un film e L’Isola dei famosi. “Spero di fare almeno il provino”, conclude a Libero.

