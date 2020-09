Pomeriggio 5, impensabile Iva Zanicchi: "Hitler e Mussolini? Lo dicono in molti", la difesa di Fausto Leali

17 settembre 2020 a

Hanno fatto scalpore le parole di Fausto Leali su Benito Mussolini e Adolf Hitler al Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ma in difesa del cantante ecco che si schiera Iva Zanicchi, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, sempre sulla rete ammiraglia Mediaset. "Si è espresso male. E poi quello che ha detto lui lo senti dire spesso e volentieri anche da tanta gente", a minimizzato la Zanicchi. Per inciso, Leali aveva detto in buona sostanza che Hitler era un fan del Duce e che Mussolini inventò le pensioni e "fece tante cose buone". Contro Leali, però, si è schierata Vladimir Luxuria, ospite in collegamento: "Vero che la stazione di Milano è in stile fascista, ma da quella stazione partivano i treni che portavano gli ebrei dal campo di concentramento. Fausto Leali ha detto dei falsi storici che vanno chiariti. E mi preoccupano anche i concorrenti che hanno annuito", ha commentato. E di fatto anche la D'Urso ha preso le distanze da Leali: "Come ti viene in mente di parlare di Hitler e Mussolini dopo 24 ore?", ha tagliato corto la conduttrice.

