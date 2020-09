Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck insulta gli autori di Signorini: "Non mi rompere il ca***, il microfono mettitelo...". Raptus: rischia grosso

17 settembre 2020 a

Al Grande Fratello Vip, è sempre più Patrizia De Blanck-show. La contessa più sboccata d'Italia continua a intrattenere il pubblico del reality di Alfonso Signorini su Canale 5: spogliarelli, volgarità, battute spinte. E poca disciplina. Così, è diventata a tempo record l'idolo del pubblico. E nelle ultime ore, la De Blanck si è prodotta in un'ulteriore sfuriata, proprio contro il Grande Fratello. Sfuriata che potrebbe costarle cara. Il punto è che i concorrenti sono tenuti a indossare il microfono sempre, anche quando vanno a letto. Ma lei non ci pensa neppure. E così, poco prima di coricarsi, ecco piovere la comunicazione degli autori del Gf, che le intimavano di indossarlo. La risposta? In puro stile De Blanck: "Ma non ce penso proprio, nun me rompe er ca***. Io vado a letto, il microfono mettitelo in un altro posto". Finissima, insomma. E ora il Gf Vip potrebbe anche prendere dei provvedimenti contro di lei.

