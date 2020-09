Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Stefania Orlando: "Al matrimonio mi hai invitata per i paparazzi?"

19 settembre 2020 a

a

a

Al secondo appuntamento con il Grande Fratello Vip non sono mancati attacchi personali anche da parte degli opinionisti del reality. Stefania Orlando sul tappeto rosso è stata, infatti, accolta dalla frecciatina di Antonella Elia che le ha chiesto come mai fosse tra gli invitati al suo matrimonio sebbene la Orlando sparlasse di lei dietro le quinte di alcuni programmi tv: “non capisco come mai mi hai invitata al matrimonio se poi parli male di me? Per avere più paparazzi? Per fare numero?”. La Elia ha raccontato di essere a conoscenza delle parole non certo di stima di Stefania Orlando nei suoi confronti, sebbene le due siano amiche e si conoscano da quindici anni. La concorrente non ha negato ma si è giustificata affermando che le critiche erano soltanto una conseguenza del comportamento della Elia durante la scorsa edizione del gf. Considerato lo scivolone di partenza della Orlando la sua permanenza nella casa non sarà affatto in discesa.

"Le limono tutte". Prego? Denis Dosio entra così al GF Vip: testosterone a mille

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.