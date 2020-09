Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck a valanga su Maria Teresa Ruta: "Rompic***"

Francesco Fredella 19 settembre 2020 a

Patrizia De Blanck, la Contessa del popolo al Grande Fratello Vip ne ha una per tutti. Secondo appuntamento settimanale per il reality di Canale 5 e nuovi vip varcano la porta rossa. La prima ad entrare è la conduttrice e showgirl Maria Teresa Ruta che parteciperà a questa edizione come unico concorrente insieme alla figlia Guenda Goria. Dopo un simpatico siparietto con Tommaso Zorzi - che ormai sembra essersi ripreso dopo la febbre e gli accertamenti degli ultimi giorni - alla nuova inquilina della casa viene mostrato un video in cui gli altri concorrenti commentano la sua imminente entrata al gf. La De Blanck non si trattiene: “Maria Teresa Ruta è una rompic**!" afferma, cercando conferma proprio da Zorzi che insieme alla Ruta ha partecipato al reality Pechino Express. Il buon Tommaso - forse cosciente della presenza delle telecamere - stempera i toni: “ma no io in realtà non l’ho vista molto a Pechino Express”. La Ruta alla visione del video scoppia a ridere ma già c’è chi prevede fuoco e fiamme tra le due che non se le manderanno a dire.

