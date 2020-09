Grande Fratello Vip, Denis Dosio: "Testosterone a mille, le limono tutte"

Francesco Fredella 19 settembre 2020 a

Sorriso inconfondibile. Un vulcano. Esplosivo. Denis Dosio, il più giovane concorrente del Grande Fratello Vip, è carico a pallettoni. Sui social va fortissimo ed è stato scoperto in tv da Barbara d’Urso (che lo ha spesso ospitato nei suoi salotti tv). Adesso inizia la sua avventura. Entra dalla Pupo porta. E il gavettone di vernice è assicurato. Pupo lo mette alla prova: bacia una donna. Tocca alla Ruta e tutto sporco di vernice. Si fa una doccia e resta in mutande. Prima di entrare aveva detto: “Testosterone a mille, limono con tutti...". Poi arriva Fulvio Abbate, scrittore di grido. “Devo fare precipitare il livello culturale della casa”, assicura Abbate. E la quota cultural- trash è garantita. L’intellettuale si sporca le mani e parla di meteorismo (in prima serata).

