Tu si que vales, rissa tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi: "Non ridere", "Cosa ca*** vuoi?". Senza precedenti

Siamo a Tu si que vales, su Canale 5, la puntata di sabato 19 settembre, dove come nella passata edizione Sabrina Ferilli è vittima di uno scherzo. In studio si spengono le luci e spaventano l'attrice. Maria De Filippi se la ride. E la Ferilli non gradisce: "Non dovevi ridere. Ti fai proprio delle risate di cuore". Insomma, l'attrice romana ipotizzava che dietro lo scherzo ci fosse lo zampino della conduttrice. Ma la De Filippi non ci sta e replica in modo secco: "Cosa ca*** c'entro io? Ma tu pensi che io c'entri qualcosa?". Spiegazioni che però non convincono la Ferilli, che continua la trasmissione con il broncio. "Sabrina mi tiene il muso, ma io non c'entro niente", ha poi puntualizzato Maria De Filippi.

