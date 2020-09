Maria De Filippi a Tu si que vales, morta in una bara. "La sputt***a dell'anno", Gerry Scotti infierisce

13 settembre 2020 a

a

a

Mai si sarebbe aspettata Maria De Filippi di finire (da viva) in una bara. Accade a Tu sì que vales, con la regina di Mediaset sdraiata a braccia incrociate sul petto e fiori intorno. Una scena piuttosto inquietante, per la verità. I concorrenti "costringono" Maria a vestire i panni di una contessa. Ma il peggio arriva quando le chiedono di fare la tigre tentatrice con un "amante giardiniere". Dovrebbe dire "arr", non ce la fa: "Mi viene da ridere, è la sputt***a dell'anno proprio". A reggere il gioco è il narratore d'eccezione Gerry Scotti, che la stuzzica e la mette simpaticamente in difficoltà. Il marito tradito ha una passione malsana per i conigli, e la De Filippi scherza con Gerry: "Capisci perché lo tradisco?". Al momento di entrare nella bara, Gerry le intima: "Puoi star morta, gentilmente?". Si ride.

