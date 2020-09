Tu si que vales, "quando faccio il cialtrone...": Gerry Scotti, spiazzante confessione su Maria De Filippi

19 settembre 2020 a

In attesa della seconda puntata della stagione di Tu si que vales, in onda su Canale 5 oggi, sabato 19 luglio, Gerry Scotti si lascia andare a qualche interessante confessione su Maria De Filippi, con cui conduce il programma, in un'intervista a TvMia: "Io stimo moltissimo la sua capacità di tirare fuori i sentimenti dalle persone, i suoi programmi mi emozionano. Insomma: andiamo da sempre molto d’accordo e ci sentiamo professionalmente fatti l’uno per l’altra", afferma Gerry Scotti, palesando tutta la stime che nutre per la De Filippi. I due, per inciso, sono amici da molti anni: "Maria - riprende Gerry - è attratta dalla mia capacità di essere nazionalpopolare, apprezza molto la mia curiosità e si diverte da matti quando faccio il cialtrone in tv", confessa. Insomma, stima e affetto reciproci.

