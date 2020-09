Tu si que vales, mai visto prima: rissa tra Rudy Zerbi e Teo Mammucari. "Non ti azzardare", "Dillo a tua sorella": caos su Canale 5

20 settembre 2020 a

Uno scontro tra conduttori senza precedenti, soprattutto perché avvenuto nel corso della loro trasmissione: si parla di Rudy Zerbi e Teo Mammucari, tra cui sono volati gli stracci nel corso della seconda puntata di Tu si que vales, in onda su Canale 5 sabato 19 settembre. Il caso nasce dopo l'esibizione di tal Daniele Bordini, che si è esibito con Vedrai, vedrai di Luigi Tenco. Performance rivedibile ma apprezzata da Zerbi, non da Mammucari. E così Teo attacca il collega: "Rudy, sai benissimo che non ha cantato bene. Il tuo giudizio è un contentino inutile", ha picchiato duro. Secca la replica di Zerby: "Non mettermi in bocca parole che non ho pronunciato". "Faccio ciò che voglio", replica Mammucari. E Zerbi: "Parli di maghi e non di musica". Furibonda la replica di Mammucari: "Parla di maghi o dici a tua sorella". E ancora, se non fosse chiaro: "Comunque parla di maghi lo dici a tuo fratello". Alta tensione, evidente l'imbarazzo in studio. A riportare la calma ci ha pensato Gerry Scotti, che ha paragonato i due a Morgan e Bugo, strappando un sorriso a tutto lo studio.

