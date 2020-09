Ballando con le stelle, Alessandra Mussolini: "Fai una pelvicata", Lucarelli invitata a testare la 'virilità' del ballerino di colore

20 settembre 2020 a

Tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli è subito andato in scena uno scontro indimenticabile a Ballando con le stelle. La padrona di casa Rai, Milly Carlucci, non può nulla per frenare le due contendenti, tra le quali non corre di certo buon sangue: però è soprattutto la Lucarelli a partire prevenuta, non riuscendo a giudicare la Mussolini per quello che realmente è in questo programma, ovvero una concorrente che si mette in gioco. La politica non deve c’entrare nulla, ma è più difficile a farsi che a dirsi. E allora tra le due va in scena tutta una serie di provocazioni, con Selvaggia che attacca la rivale anche sul modo in cui ha scelto di vestirsi. “Alzati e fai a fare una bella ‘pelvicata’ con lui”, è stata la replica della Mussolini che ha destato scalpore: chiaro il riferimento alla ‘virilità’ del ballerino di colore, Maykel Fonts, che Alessandra ha dichiarato di aver ‘avvertito’ personalmente durante il ballo bollente.

