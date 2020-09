Ballando con le Stelle, la confessione di Massimiliano Allegri: "Quando la curva mi contestò, io..."

20 settembre 2020 a

Per ora ancora senza panchina, Massimiliano Allegri si dà alla televisione. Era infatti tra gli ospiti d'onore di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera in onda su Rai 1. Allo show danzante, l'ex mister della Juventus si è esibito in coppia con Roberta Beccarini. Performance che non ha convinto, affatto, la giuria. E Allegri, con sorrisino stampato in faccia, ha commentato: "Beh, devo dire che quelli della giuria sono un po' delle iene. Non preoccupatevi che non ho mai preso più di cinque neanche a scuola, quindi va bene anche tre", ha chiosato. Dunque, nel corso dell'intervista, c'è spazio anche per il calcio. E "acciughina" snocciola un interessante aneddoto che risale ai tempi in cui allenava il Cagliari: "Una volta ci contestò la curva, diedero i voti a tutti e io beccai zero spaccato. Il ballo? In famiglia erano appassionati, ogni tanto ballavo anche io - ricorda -. Il punto di contatto è sempre e solo uno. Nel calcio, come nel ballo, è questione di tempo. Mi sono dovuto concentrare perché non sono molto mobile, fortunatamente ho una brava maestra e un ottimo coreografo. Come in tutte le cose ci vuole squadra", ha concluso Massimiliano Allegri.

