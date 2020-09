Ballando con le stelle, "attenta a tavola": gaffe agghiacciante, chi dà della grassa a Elisa Isoardi. Si scatena il caos

20 settembre 2020 a

Esplode la polemica a Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Alla prima puntata, quella di sabato 19 settembre, Elisa Isoardi era tra le ballerine più attese, anche per il presunto flirt con Raimondo Todaro, con cui si trova in coppia. Ma la polemica esplode per le parole (ammettiamolo, decisamente "storte") di Guillermo Mariotto, che ha chiesto all'ex di Matteo Salvini di fare più attenzione a tavola. Insomma, le ha rimproverato di essere sovrappeso. Parole che hanno indignato il pubblico, che su Twitter ha picchiato durissimo contro Mariotto: "Che schifo dire alla Isoardi di darsi una regolata a tavola". E ancora: "Finitela di rompere a Elisa sul cibo e sul peso, è bellissima così"; "Hanno avuto il coraggio di dare della grassa alla Isoardi dicendole pure di non mangiare tanto". Insomma, il caos. Arriveranno le scuse di Mariotto?

