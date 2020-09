Temptation Island, Speranza umiliata nel Pinnettu. Il fidanzato Alberto: "Per me lei è l'antidonna"

22 settembre 2020 a

a

a

Umiliazione in diretta per Speranza a Temptation Island. Stando alle anticipazioni della seconda puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, la ragazza è stata condotta al pinnettu per guardare un video del fidanzato Alberto tra le single tentatrici. Il ragazzo aveva subito confessato di averla tradita in passato e di essere convinto che dal falò sarebbe uscito da solo. Una storia destinata a finire male, insomma.

"Per avere la f***a", "Le tette rifatte". Temptation, mai arrivati così in basso. Nello e Carlotta: "Ti ci butto nel falò"

Nel frattempo, però, gli autori riservano sadiche sorprese alla povera Speranza. In un video pubblicato dal profilo Instagram ufficiale dello show, Alberto confida: "Io attualmente sto con una donna con il tipico carattere femminile che a me non piace. È proprio l’antidonna per me". La faccia di Speranza, tra il deluso e l'attonito, è tutto un programma: fuochi d'artificio in arrivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.