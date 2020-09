Temptation Island, Serena e Davide: "Ma sei una monella, non puoi uscire così". Bikini, Lato B e corna in diretta

17 settembre 2020 a

Serena e Davide, fidanzati da 3 anni. Lui gelosissimo e maniaco del controllo. Lei, a detta sua, senza freni. Si sono conosciuti quando entrambi erano fidanzati con altre persone. Davide infatti era il fidanzato della migliore amica di Serena. Mentre Davide nel villaggio di Temptation Island appare rilassato e tranquillo, a volte anche isolandosi dal resto del gruppo, Serena, al contrario, partecipa attivamente alla vita del reality. Infatti, il fidanzato viene quasi immediatamente chiamato nel pinnettu. In un video Serena confessa di sentirsi già libera perché con il compagno si sente incatenata per colpa della sua gelosia, pur non avendo fatto nulla per accrescere tale sentimento.

Serena è incuriosita dal tentatore Ettore con cui inizia a conoscersi meglio. Davide è di nuovo chiamato nel pinnettu, lo attende un altro video. "Ma tu sei una monella! Non scendere così!", dice un’altra fidanzata a Serena che indossa un costume mettendo bene in mostra il Lato B. Davide, gelosissimo, non vuole che Serena si vesta in quel modo, mettendo in mostra il suo bellissimo fisico. Al faló i sentimenti del fidanzato saranno messi a dura prova! Il tentatore Ettore ha intenzioni serie. Confessa a Serena di essere alla ricerca di una compagna e di sentirsi solo. Con gli altri tentatori dice di essere davvero attratto da Serena e di vedere un futuro con lei. Per Davide è difficile. Deve resistere perché altrimenti potrebbe perderla. Sarà in grado di resistere alla tentazione di portar via dal reality la sua compagna?

Anche Serena vedrà un video del compagno. Quest’ultimo confesserà agli altri partecipanti al reality di essere geloso della compagna a causa della mancanza di stima che nutre nei suoi confronti. Serena, secondo lui, ha distrutto la loro relazione perché all’inizio del rapporto lei è ritornata più volte dall’ex. Davide afferma anche di avere "potere" sulla mente di Serena e per questo di essere riuscito a negarle i social o le uscite con le amiche. Serena non ci sta e vuole riprendersi la sua vita: "Io lo distruggo! Io non mi faccio trattare così! Sono fidanzata con un caso umano!". Si prospetta una guerra.

