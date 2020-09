Temptation Island, Carlotta urla contro Nello "traditore seriale": "Ti ci butto nel falò". "Fi***a e tette rifatte", umiliata

Francesco Fredella 17 settembre 2020 a

Carlotta e Nello ai ferri corti. Prima puntata di Temptation Island: la coppia scricchiola. Fidanzati da sei anni, lei già pronta per il grande passo, lui che ama rimandare. Una telecamera nascosta riprende i fidanzati rimasti soli senza le fidanzate. Carlotta viene chiamata nel pinnettu per sentire le parole del suo fidanzato Nello che afferma ai compagni di viaggio che non è necessario venire a Temptation per avere la f***a, facendo intendere che fuori ce n’è tanta e alla vista delle single non esita ad affermare: “Me le paccherei tutte”. Infatti, secondo la fidanzata Carlotta, Nello sarebbe un traditore seriale.





In un altro video il fidanzato sembra già molto vicino alla tentatrice Benedetta. "A me le t***e rifatte me fanno impazzì", dice alla single che non manca di rispondere: "Ci sono quelle fatte bene e quelle fatte male e a me sono fatte benissimo". "Io te ce butto dentro al faló", urla piangendo alla visione del video Carlotta. Proprio al faló quest’ultima vedrà delle immagini del fidanzato visibilmente divertito nel villaggio e sempre molto vicino alla single Benedetta. Carlotta al rientro nel villaggio si sfoga in lacrime con i single: "Che schifo! È uno str***!!". Nello, invece, non vedrà alcun video di Carlotta anche se ammetterà di aver riscoperto nel programma di essere molto geloso della sua compagna.

