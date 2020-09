Temptation Island, Alberto e Speranza scoppiati alla prima puntata: "Dopo 16 anni, una vita di m***a". E giù corna in diretta

Francesco Fredella 17 settembre 2020 a

a

a

Speranza e Alberto, insieme da 16 anni, non convivono e non sono sposati. Lei non voleva partecipare a Temptation Island perché non si fida di Alberto che, dal suo canto, vuole dare una svolta al loro rapporto. Al primo pinnettu Speranza scopre subito che Alberto in passato l’ha tradita. Il compagno parlando con gli altri fidanzati confessa l’errore. Quest’ultima scoppia in lacrime, mette in dubbio il rapporto e viene consolata dalle altre fidanzate.



Temptation Island, disastro Alessia Marcuzzi. "Totalmente scoppiata", slitta il debutto: caos al falò di confronto

Al faló Speranza sentirà le parole del fidanzato che si confessa ad una single: "Già adesso le cose non vanno bene figuriamoci da sposati”. Secondo Alberto la relazione tra i due non va all’80% per colpa sua e perché molto probabilmente non è innamorato di Speranza. Quest’ultima, però, sarà messa a dura prova durante la visione di un altro video in cui Alberto è molto vicino alla single Nunzia. I due ballano insieme, si abbracciano e non mancano carezze, sorrisi e sguardi che lasciano intendere molto più di una semplice amicizia. Gli altri fidanzati ci tengono a far capire ad Alberto che sta sbagliando e che molto probabilmente non ci tiene alla sua fidanzata perché non la ama. In un terzo video Speranza vedrà il suo compagno piangere ma non sono lacrime d’amore. Alberto, infatti, confidandosi con gli altri sembra aver capito che la sua relazione è finita già da tanto tempo. Afferma di stare bene ora che non è in compagnia della sua compagna con cui fa, a detta sua, "una vita di m***". Parole forti che non lasciano Speranza indifferente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.