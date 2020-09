Reazione a catena, i fratelli Bartoloni in crisi. Marco Liorni sconcertato dai Tre alla seconda: "Non era mai successo"

22 settembre 2020 a

Panico a Reazione a catena, con Marco Liorni spiazzato. I fratelli Bartoloni, in arte Tre alla Seconda, si confermano campionissimi del quiz di Raiuno sconfiggendo le Chilometro zero per 7-6. Ma prima grossi brividi. In apertura il trio parte male ottenendo i primi punti dopo diverse risposte sbagliate. I Bartoloni si sbloccano solo quando il tempo, andando a ritroso, arriva a 33 secondi. Un'eternità, per queste "macchine da vittoria". E Liorni allarga le braccia: "Non era mai successo, non avevano mai impiegato tanto". Succede anche ai migliori. E che la serata non fosse proficua, lo dimostra anche la prova finale che avrebbe fatto portare a casa ai Tre alla Seconda il gruzzoletto. Si partiva da "scarico" e la base della parola da indovinare era "CA____A". Francesco, Tommaso e Bartoloni, dopo l'acquisto del terzo elemento ("successo") si buttano e provano con "Catena", ma la risposta esatta era "cassetta". Sarà per la prossima sfida.

