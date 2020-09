Reazione a Catena, "Marco Liorni": sconcertante risposta, gelo e risate in studio

07 settembre 2020 a

a

a

Un cortocircuito a Reazione a Catena, il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda domenica 6 settembre, dove I Tre alla seconda si sono confermati campioni. Per difendere il titolo, al gioco dell'intesa vincente, i tre hanno spazzato via gli sfidanti, i Bravi ragazzi, i quali si sono resi protagonisti di uno scivolone piuttosto divertente. Già, hanno tirato in ballo proprio Liorni, il conduttore. L'ultima risposta da dare, infatti, era "Fiorello". Ma i due del terzetto che avevano il compito di formulare la domanda al terzo dei Bravi ragazzi sono riusciti a dire soltanto: "Chi è il conduttore...?". Dunque, la risposta secca del terzo: "Marco Liorni". E il conduttore ha accolto con una sonora risata la risposta, aggiungendo: "Era troppo poco", il riferimento alle pochissime parole spiccicate per formulare una domanda a cui, in effetti, era impossibile dare una risposta corretta.

"Plasma". E Marco Liorni resta a bocca aperta: Reazione a Catena, clamoroso colpaccio dei campioni

Reazione a Catena, Marco Liorni compie gli anni? Rita Dalla Chiesa si salva in corner: "Ma oggi..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.