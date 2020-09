Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti: "L'hanno messa su tutto", scoperta in diretta. Un clamoroso fuoriprogramma

23 settembre 2020 a

a

a

Gerry Scotti ha interrotto per qualche secondo Chi vuol essere milionario per svelare un episodio curioso che lo ha visto protagonista nel corso dell’estate su tutti i social. Il conduttore del quiz più famoso della tv italiana ha scoperto il trend dei video montaggi con la sua faccia al posto delle star della musica internazionali, soprattutto femminili: “Per tutta l’estate sono stato Rihanna, Jennifer Lopez, la Kardashian, la mia faccia l’hanno messa su tutto e tutti i miei amici a prendermi in giro. Una meraviglia”. Ovviamente Scotti ha commentato con la solita autoironia che lo contraddistingue, dopodiché è tornato alla domanda che gli ha fatto tornare in mente i video montaggi con il suo viso. “Con FaceApp nell’estate 2019 ci siamo divertiti a invecchiare, mentre nell’estate 2020 abbiamo provato tutti a…”: la risposta esatta era “cambiare sesso”, ma il concorrente ha potuto darla solo dopo la piccola interruzione del conduttore.

"Quando faccio il cialtrone...": Gerry Scotti, spiazzante confessione su Maria De Filippi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.