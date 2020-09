Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco: "Il produttore suicida e Lucifero", chi sono? Spunta questa foto

23 settembre 2020 a

Iniziano ad emergere le prime ricostruzioni con nomi e cognomi su quanto emerso da una chiacchierata a quattr’occhi tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due concorrenti del Grande Fratello Vip hanno lasciato intuire di avere alle spalle un passato tremendo, fatto di depressione, ansia e psicanalisi e riconducibile ad una persona che chiamano “Lucifero” appartenente a “quell’agenzia che sembra una setta”. I due sono stati attenti a non farsi sfuggire granché, ma per grandi linee è stato possibile capire a chi si riferissero perché hanno parlato di un produttore morto suicida l’8 gennaio 2019.

Si tratta di Teodosio Losito, con cui sia Adua che Massimiliano avevano lavorato, nonché compagno del produttore tv Alberto Tarallo, noto soprattutto per essere il deus ex machina della storia di Adua con Gabriel Garko. Probabilmente è proprio Tarallo l’uomo al quale i due gieffini si riferiscono con il soprannome di “Lucifero”, del quale conservano entrambi un cattivo ricordo. Al punto che preferiscono parlarne il meno possibile, anche se ormai la storia è uscita fuori e la macchina mediatica già si è attivata. Tra l'altro sui social è comparsa una foto di Adua che imita il sorriso di Tarallo, quasi sicuramente per far capire che si sta riferendo a lui: "Ancora dubbi?", è infatti il commento più diffuso.

