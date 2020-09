Grande Fratello Vip, clamoroso colpo di scena: "Mai successo prima", ecco chi può entrare nella casa di Signorini

Francesco Fredella 23 settembre 2020 a

Esce dalla porta, ma rientra dalla finestra. Per Flavia Vento sarebbe pronto il piano B al Grande Fratello Vip. Colpo di scena. Dolo aver abbandonato il programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini a 24h dall’inizio, la Produzione starebbe accarezzando l’idea di rimetterla in pista. Forse da venerdì. Ma non sola, bensì con i suoi amati 7 cani (che, secondo spifferate, dovrebbero avere uno spazio nella casa).

Sarebbe stata questa la condizione messa nero su bianco nella trattativa. Si tratterebbe di un clamoroso precedente, mai accaduto prima. Ma quasi certamente, almeno secondo le voci giunte alle nostre orecchie, l’ipotesi di un ritorno della Vento in casa mischierebbe ancora di più le carte, regalando un nuovo capitolo. Col “Vento” in poppa. Lei, lo ricordiamo, detiene il Guinnes dell’uscita dai reality.

