L'Eredità, pessime notizie per Flavio Insinna: chi molla il programma prima del via, colpa del coronavirus

Sta per tornare uno dei programmi più longevi e seguiti della televisione italiana: L'Eredità, il quiz in onda su Rai 1 condotto da Flavio Insinna, che rinnova l'appuntamento con i telespettatori a partire da lunedì 28 settembre. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiù, però, troverebbe conferma un'indiscrezione circolata negli ultimi giorni relativo al numero delle professoresse a disposizione del conduttore, che verrà ridotto da quattro a due. Conseguenza del coronavirus: non solo gli studi vuoti, per garantire e mantenere il distanziamento sociale, la squadra di Insinna deve fare a meno anche di alcuni membri del cast fisso, parte delle professoresse appunto. La previsione è quella di tornare a pieno organico appena ogni rischio derivante dalla pandemia sarà stato debellato.

