DiMartedì, Giuseppe Conte telefona a Giani: "Abbiamo vinto o hai perso?". Marcorè, un brutale sfottò

A DiMartedì è avvenuto il cambio di guardia per la copertina del talk politico condotto da Giovanni Floris su La7. Neri Marcorè ha preso il posto di Gene Gnocchi (passato alla concorrenza di Quarta Repubblica su Rete 4) e si è subito presentato con una convincente imitazione di Giuseppe Conte. In particolare ha fatto sorridere la scena in cui ha simulato una telefonata post-elezioni con Eugenio Giani, fresco vincitore del centrosinistra in Toscana: “Allora, com’è andata? Abbiamo vinto o avete perso? Eh no che non lo so, è da giorni che non mi fermo un attimo. Non sono riuscito neanche ad andare in bagno, figurati se mi mettevo a seguire i risultati elettorali”. Arrivata la conferma della vittoria delle forze di governo, Conte-Marcorè reagisce così: “Ah, ce l’abbiamo fatta nonostante l’appoggio di Renzi, bene. Senti Giani, senza alcuna malevolenza, ma tu l’imperfetto congiuntivo di masticare lo conosci? Riflettici, ho una chiamata sotto, tu intanto pensaci”.

