DiMartedì, Concita De Gregorio e l'accusa a Matteo Salvini: "Distrae con temi come 'il bambino disabile' e nel frattempo sposta i soldi a Panama"

23 settembre 2020 a

a

a

Concita De Gregorio, nella puntata di martedì 22 settembre, ha dato il peggio di sè. La firma di Repubblica, ospite di Giovanni Floris su La7, non solo se l'è presa con Alessandro Sallusti, reo di averla chiamata per nome e non per cognome. La De Gregorio ha infatti inveito anche contro Matteo Salvini. Sul leader della Lega la giornalista ha lanciato pesantissime e infondate accuse. Una a caso? Quella che vedrebbe l'ex ministro dell'Interno "spostare soldi a Panama".

"Stasera fate il funerale a Salvini ma non vedo il morto". Sallusti gela Floris, Sotis e Concita zittite in diretta | Video

"Il fatto che lui butti sempre la palla fuori dal campo distraendo con temi come 'il bambino disabile' e nel frattempo magari sposti i soldi a Panama allora non è vero che difendi i deboli", ha detto senza alcun pudore e senza pensare alle conseguenze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.