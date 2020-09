GF Vip, Adua Del Vesco in pericolo: "Mettetela sotto scorta". Testimone vip: "Uomini potenti e politici, più la solita famiglia"

24 settembre 2020 a

“Quando esce dal Grande Fratello Vip va messa subito sotto protezione perché potrebbe essere in pericolo”. Adua Del Vesco rischia grosso per le rivelazioni che con Massimiliano Morra sull’Ares Gate, la casa di produzione descritta alla stregua di una setta. Un’ulteriore conferma è arrivata da Lorenzo Crespi, accomunato all’attrice da un’esperienza traumatica passata. “La storia di Adua è una storia triste - ha scritto su Twitter - orrenda, vera, che inizia verso la fine degli anni ’80, coinvolge tutti, trent’anni di Mediaset, fiction, spettacoli, uomini potentissimi e politici… l’unica cosa che vi chiedo è gentilmente se iniziate ad indagare fate sì che questa ragazza quando esce dal GF Vip venga messa subito sotto protezione, perché potrebbe essere in pericolo. Questo signor Lucifero ne ha fatte di tutti i colori ma era coperto dalla solita famiglia… la sua produzione era una lavatrice”. Allusioni pesantissime, che aggiungono ulteriori dettagli al caso televisivo della settimana: a chi si riferisce Crespi? Ah saperlo…

