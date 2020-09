Grande Fratello Vip, "sei grassa? Dimagrisci". Disastro di Fulvio Abbate: lei era quasi morta per anoressia

24 settembre 2020 a

Il problema degli intellettuali è che quando si presentano in un reality come il Grande Fratello Vip rischiano di perdere la maschera e anche la faccia. Lo capirà a breve anche Fulvio Abbate, che sta risultando indigesto ad una fetta importante dei telespettatori perché passa molto tempo a sparlare degli altri. In più non piace particolarmente il suo modo di relazionarsi con le donne. Sui social è scoppiato un caso per una frase che ha rivolto ad Adua Del Vesco, una ragazza con un passato molto difficile che è quasi morta a causa dell’anoressia, prima che riuscisse a salvarsi con l’aiuto della famiglia e soprattutto di una clinica specializzata. “Io sono grossa”, ha dichiarato Adua. “E vabbè, allora dimagrisci se hai questo problema”, ha replicato Fulvio. La ragazza se n’è andata via senza degnarlo di ulteriori commenti, ma il popolo della rete non perdona: “Ha detto una cosa schifosa e irrispettosa, ‘dimagrisci’ ad una ragazza che ha sofferto per anni di anoressia?”.

