Grande Fratello Vip, "non fa per me quella legge": Tommaso Zorzi insulta, Platinette lo sotterra

Platinette risponde. E manda un messaggio chiaro a Tommaso Zorzi, che nella casa del Grande Fratello Vip - il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5 - si era lasciato andare a giudizi che hanno fatto il giro della rete. Le sue frasi di fuoco sono state vere cannonate contro due big della tv: Mauro Coruzzi, alias Platinette che è uno dei personaggi più amati di sempre, e Lorella Cuccarini. Secondo Zorzi sarebbero lontani dalle battaglie LGBT. Tutto, però, avrebbe il sapore della fakenews.

Adesso Platinette tuona: “Chissenefrega, ho un’opinione diversa sulle unioni civili, lui ne può avere un’altra. Chi ci rimette è chi osa ad avere un’opinione diversa dalla massa. Non fa per me quella legge”. Ma anche la Cuccarini ha risposto con chiarezza dicendo di essere contraria all’utero in affitto o alle adozioni gay, ma questo non significa essere omofobi. Zorzi sembra aver preso una vera cantonata. Forse per guadagnarsi un po’ di protagonismo al Gf Vip? Infatti, dopo un’entrata scoppiettante, l’influencer - noto alle cronache televisive solo per la trasmissione Riccanza - potrebbe fare i conti con un cono d’ombra. Non sembra uno dei protagonisti di spicco di questo reality, che vede come regina assoluta la contessa Patrizia De Blanck.

