Tale e quale show, Carlo Conti e la gaffe in diretta: "Abbiamo il pubblico in sala, con la mascherina". La regia lo inquadra: disastro

Gaffe per Carlo Conti a Tale e Quale Show. Il presentatore annuncia ai telespettatori a casa che per la prima volta dall'inizio dell'emergenza coronavirus lo studio non è vuoto. "Stasera finalmente abbiamo un po’ di pubblico! Poco, ma l’importante è che ci sia". La soddisfazione è evidente, perché dà un senso anche alla performance live degli artisti. Ma i guai arrivano proprio in questo momento. La regia infatti inquadra la platea con gli spettatori seduti in sala.

"Ovviamente hanno la mascherina". Peccato che, come nota il sito specializzato Lanostratv.it, "diverse delle persone inquadrate, però, avevano la mascherina tirata giù". Accorgendosi del fatto, Conti ha provato a ironizzare: "Hanno la mascherina trasparente". Fortunatamente, gli spettatori "in presenza" erano comununque distanziati.

