Grande Fratello Vip, sospetto sul fidanzato di Adua: "Quel sussurro in tedesco...", c'entra l'Ares Gate?

Con quelle frasi sul passato da affrontare nelle “sedi opportune”, il fidanzato di Adua Del Vesco non ha fatto altro che alimentare dubbi e sospetti al Grande Fratello Vip. Entrato con l’intento dichiarato di tranquillizzare la sua ragazza, in realtà tale Giuliano pare che abbia mandato una sorta di messaggio in codice alla compagna: il suo è stato un invito a non parlare dell’Ares Gate? Probabile, dato che Mediaset ha fatto calare un silenzio di tomba su questa vicenda: così facendo però ha alimentato la curiosità del pubblico, che ha intuito che sotto c’è qualcosa di tanto grande quanto losco.

Al punto che persino Gabriel Garko si è prestato al coming out nonostante inizialmente sarebbe dovuto entrare in casa per parlare dell’Ares Gate. Tra l’altro il fidanzato di Adua, alla fine dell’incontro in giardino, si è messo le mani davanti alla bocca e ha bisbigliato qualcosa in tedesco all’indirizzo della compagna: non si riesce a capire bene cosa abbia detto, ma perché la necessità di tutto questo mistero? Ovviamente l’episodio ha destato scalpore sui social, dove si pensa che Giuliano possa aver fatto un riferimento alla casa di produzione che è alla base dell’Ares Gate. Ma per ora tutto tace.

