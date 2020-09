Ballando con le Stelle, volano stracci tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli: "Da te non lo accetto"

27 settembre 2020 a

Siamo solo alla seconda puntata di Ballando con le stelle, ma tra Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini tira già una bruttissima aria. Non che ci fossero molti dubbi, poi la Mussolini non fa niente per evitare di dare sui nervi alla giurata di RaiUno, anzi sembra provare anche un certo piacere nel provocarla. E così in pista da ballo di Milly Carlucci volano stracci tra le due. Innanzitutto alla Mussolini non è andato giù di essere stata giudicata in quanto donna nella scorsa puntata: “Voglio dirti che le donne possono e devono fare quello che vogliono indipendentemente dall’età”. Pronta la replica scocciata della Lucarelli: “Lezioni di femminismo da lei non ne prendo. Se vuoi che rimaniamo sul ballo, ti dico che non mi sei piaciuta molto. Chiudiamola qua! Qualunque cosa dica finisco per cadere nella trappola della Mussolini”. Anche Alberto Matano è intervenuto per schierarsi a favore di Selvaggia: “Alessandra, non puoi attaccare una giornalista che ha sempre difeso le donne. Tu la accusi, invece, di discriminare in qualche modo le donne”.

